BioBlock ninasprei aitab viiruse peatada 

BioBlock ninasprei sisaldab SARS-CoV-2 vastaseid antikehi, mis on tõhusad ka delta tüve vastu. Eesti teadlaste väljatöötatud ninasprei on täiendav kaitsemeede, et takistada koroonaviiruse levikut. See on abiks rahvarohketes kohtades, kus distantsi hoidmine on keeruline, ning seal, kus maski ei kanta – näiteks külas või restoranis käies. AS Chemi-Pharmi tootejuht Natalia Bondar selgitas, millal BioBlocki kasutada, kuidas see toimib ja mil moel seda säilitada.