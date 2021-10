Riigikogu infotunnis räägiti vaktsineerimise mõjust riigikaitsele

Riigikogu liige Alar Laneman uuris infotunnis kaitseminister Kalle Laanetilt COVID-19 vastu vaktsineerimise kohta kaitseväes.

Laneman märkis küsimust esitades, et Kaitseväes on inimesi sisuliselt sunnitud vaktsineerima, sest teenistusest vabastamisega ähvardamisega vaktsineerima suunamine on tema sõnul selge sund. „Nüüd on teada, et Kaitsevägi plaanib neid teenistusest lahkuma sunnitud inimesi kasutada siiski sõjaaja ametikohtadel kriisi- ja sõjaajal. Ja siin tekib selline kaheosaline küsimus. Kuidas Kaitsevägi tagab nende ajakohase ettevalmistuse sõjaaja ametikohtadel teenimiseks? Tegevteenistus ja reservkogunemised neid kasutada ei saa, nad puutuvad teiste inimestega kokku. Ja kuidas on nendel inimestel, kes on sunnitud lahkuma, moraal teenida nende alluvuses, kes nad vallandasid?“ küsis Laneman.

Kaitseminister Laanet ütles vastuses, et COVID-i tulek on nõrgestanud ka riigikaitset ja riigi võimet end kaitsta. „Aga me peame tegema kõik selleks, et meie kaitsevõime, kaitsevalmidus säiliks,“ märkis Laanet.

Ta lisas, et valitsus otsustas 13. augustil, et kõik tööandjad, kaasa arvatud Kaitseväe juhtkond, peavad läbi viima riskianalüüsi, millistel ametikohtadel eeldatakse vaktsineerimist ja millistel mitte. „Olen oma otsusega välja toonud, et vaadata veel kord üle need ametikohad, kus tõesti ilma vaktsineerimise eelduseta ei saa töötada. Ja olen palunud, et hiljemalt 18. oktoobril see üle vaadata. Olen teinud teise ettepaneku, et kuni 1. novembrini kindlasti oleks tagatud kõikide testimine kaitsevaldkonna kulude arvel või rahaliste vahendite arvel. Ja hiljemalt 19. november on see kuupäev, kus tuleb teha keerulised otsused,“ rääkis Laanet.

Veel sõnas Laanet, et Kaitsevägi jõudis riskianalüüsis seisukohale, et kõigil sõjaaja ametikohtadel peaksid olema vaktsineeritud isikud. „Me oleme vähemalt hetkel seisukohal, et seda ei ole võimalik teha.“ Kaitseministeeriumi valitsemisalas on ministri sõnul kaks asutust – Kaitseliit ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus –, mille töötajaskond ei pea olema 100 protsenti vaktsineeritud. Kaitseliidus on see määr 88 protsenti ja kaitseinvesteeringute keskusel 70 protsenti.

Reservväelaste kohta esitatud küsimuse kohta ütles minister, et vajalikud on kõik need inimesed, kes on saanud sõjaväelase hariduse ja kes tahavad Eesti riiki kaitsta.

