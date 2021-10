Prokuratuur süüdistab lasteaedades töötanud 57aastast Andrest mitme lapse seksuaalses väärkohtlemises 

Kivioja sõnul nähtub kriminaalasja materjalidest, et süüdistatav tegutses aastakümneid ning tal oli välja kujunenud käitumismuster ohvrite leidmiseks ja usalduse loomiseks. „Tema kodus on aastate jooksul käinud ja ka elanud alaealisi poisse, kuid mitme kannatanu suhtes toime pandud teod on tänaseks karistusseadustiku järgi aegunud,“ ütles prokurör.

Igal aastal jõuab politseisse ligi 500 laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumit, kuid see võib olla vaid kümnendik kõigist sellistest kuritegudest. „Laste seksuaalne väärkohtlemine on väga peidetud kuriteoliik. Sageli tulevad kuriteod ilmsiks alles aastaid hiljem, kuna lapsed ei pruugi kohe aru saada, et nendega käitutakse valesti. Kahjuks on see nende elu vältimatu osa. On väga tähtis, et info, ka aastatetaguste sündmuste kohta, jõuaks politseini. See võib aidata praeguseid ohvreid ning hoida ära võimalikke uusi kannatanuid,“ rääkis Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juhtivuurija Reimo Raivet.