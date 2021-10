Kas politsei võtab esileedi Sirje Karise kaitse alla?  

Foto: Maria Kilk

„Vastavalt seadusele võetakse kaitse alla president ja tema perekond, kõiki lähisugulasi kaitse alla ei võeta, vaid seda vajadust kaalutakse eraldi,“ on politsei vastus sellele, et esileedi Sirje Karis (pildil) on teatanud, et kogu aeg ta Kadrioru lossis ei ole, vaid elab Tartus.