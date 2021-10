LAPSED VIHASED: föderaalagendid tapsid Idahos kaheksa hundikutsikat 

2003. aastal hakkasid Boise'i linna noored loodushuvilised uurima ning dokumenteerima hundikarja, kelle ristisid kooli nime järgi Timberline'i karjaks. See traditsioon jätkub siiamaani. Suur oli ehmatus, kui sel kevadel selgus, et Timberline'ide klanni pesa jäi korraga puhta tühjaks. Näib, et kaheksa noort hunti olid põllumajandusministeeriumi heaks tööd teinud jahimeeste sihtmärgiks („föderaalagentide“ täpsustab kohalik meedia). Ministeerium tunnistas küttimist ka ise, kommenteerides, et kutsikate surmamine paneb täiskasvanud susisid mujale liikuma. Vanaloomade ümberkolimine oli hädavajalik, põhjendas ministeerium.