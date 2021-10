Kohalikel valimistel on hääletanud 28,3% valijatest

Kogu Eesti peale kokku on hääletamas käinud 304 186 inimest ehk 28,3% valijatest. Kõige aktiivsem hääletamisest osavõtt on olnud Hiiu maakonnas, kus on hääletamas käinud peaaegu 33% valijaist. Nii Tallinnas kui ka Tartu linnas on käinud hääletamas 30,8% sealsetest valijatest.

448 valimisjaoskonda üle Eesti on avatud valimispäeva õhtuni pühapäeval. Nendest valimistest alates on kasutusel elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri arvutis. See tähendab, et valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga ja saab oma valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia. Valimisjaoskondade kohta saab rohkem infot kaardirakenduselt aadressil jsk.valimised.ee.