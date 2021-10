Küsimus | Miks Tallinnal kulub Kunderi tänavale lubatud rattatee rajamiseks 15 aastat?  

Tarmo Sulg: Tänavate rekonstrueerimise planeerimisel tuleb silmas pidada, et teekonstruktsioon rajatakse arvestusega, et selle eluiga on minimaalselt 20 aastat. Seetõttu ei ole tee rekonstrueerimine ainult tänava ruumikuju muutmiseks majanduslikult ega ka ökoloogiliselt otstarbekas, kui on teadmine, et lähema 10 aasta jooksul toimub tänaval järgmine ümberehitus. Praegu on Rail Baltic Eesti tellimusel koostamisel Rail Baltic Ülemiste terminali detailplaneering ja ehitusprojektid.