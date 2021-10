121 inimest ei pääsenud üle Leedu-Valgevene piiri 

Sel aastal on Valgevene kaudu Leetu sisenenud enam kui 4200 inimest, vahendab Leedu rahvusringhääling. Enamik neist pärineb Iraagist ning üldiselt pole neil huvi Leedu, Poola või Läti, vaid hoopis Lääne-Euroopa riikide, nt Saksamaa vastu. Läti välisminister Edgars Rinkēvičs sõnas intervjuus Päevalehele, et smugeldajate abiga Minskisse saabunuid tabab halb üllatus, kui selgub, et Valgevenel ei olegi Saksamaaga piiri.