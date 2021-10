Vahelduvpaastumine – uus trend kehakaalu langetamises 

Üle päeva paastumist (ingl k alternate-day fasting) iseloomustab ühel päeval paastu pidamine ja teisel päeval söömise lubamine. Klassikaline üle päeva täispaastuga toitumine on üldiselt üsna efektiivne meetod kehakaalu langetada, ent võib olla ka raske alustada, kuna üle päeva täielik ööpäevane paast ei pruugi olla igaühele lihtsasti talutav. Seetõttu võib proovida ka modifitseeritud üle päeva paastumist, kus paastupäeval on lubatud tarbida ka kuni 25% tavapärasest söömispäeva energiakogusest. Tavaliselt limiteeritakse sellisel juhul söömisperioodi kahele tunnile ning süüakse ainult üks kerge keskpäevane eine. Kui ainult ühe einega modifitseeritud paast ei ole endiselt hästi talutav, võib proovida kolme väikese snäkiga paastuperiood sisustada.

5:2-paastumine

5:2-paastumist iseloomustab 5 tavalist ja 2 paastumise päeva. 5:2-paastuga võivad edukad olla kõik, aga tüüpiliselt sobib 5:2-paast kõige sagedamini inimestele, kellel on töö iseloomu tõttu väga keeruline iga päev või üle päeva 3-4 korda nädalas paastuda. Sageli näiteks üle 12-tunniste vahetustega või füüsilise töö tegijad, kes ei saa töö ajal paastumisele mõelda, küll aga vabal ajal. 5:2-paastu võib olla alguses natukene keerulisem alustada kui teisi paastumise stiile, sest paastumise päevi on vähem, mis keha harjumise perioodi pikemaks lükkab. Tüüpiliselt kaob paastupäevade näljatunne paari nädala jooksul, lisaks on võimalik seda ka ise vähendada, kui paastupäeva eineks süüa midagi proteiinirikast, näiteks muna.

5:2-paastu pidamiseks tuleb valida nädalas kaks päeva, kus vähendatakse ööpäevast energia tarbimist vähemalt 75% võrra, täieliku paastu pidamine ei ole tarvilik. Praktilises elus tähendab see näiteks ainult ühe kerge väikese eine söömist paastupäeva jooksul. Paastupäeva eine söömise kellaaeg ei ole üldiselt oluline, aga efektiivsema paastu jaoks võib süüa pigem hommikul. Kehakaalu langetamise mõttes on agressiivsem variant paastupäevad teha järjest, aga kui näiteks töö ei võimalda, on efektiivne ka mitte-järjestikku päevadel paast.

Ajaliselt limiteeritud paastumine

Ajaliselt limiteeritud paastumist (ingl k time restricted feeding) iseloomustab ööpäevas kellaajaliselt toitumisaegade piiramine. Tüüpiline näide on 16:8-paast, mille jooksul 8 tundi võib süüa ning ülejäänud 16 tundi tuleb pidada täielikku paastu (8 tundi täielikku paastu ärkeloleku ajal ning 8 unetundi, mille jooksul tuleb samuti paastuda, näiteks kui keset ööd üles ärgata). Ajaliselt limiteeritud paastumine on väga paindlik toitumise stiil ning sobib üldiselt peaaegu igaühele, kes tahab vabaneda ülekaalust. Lisaks on tegemist paastumise vormiga, mida on võimalik väga lihtsalt alustada ning millega üldjoontes ei teki imelikke isusid ja söömise aknaperioodis ka söömissööste.