LAHKHELI! Kallas piiraks esmajärjekorras vaktsineerimata inimeste plaanilist ravi, valitsuspartner pole nõus 

„Üks ettepanek on, et kui inimene tuleb haiglasse, siis peavad arstid teda aitama. Kui olukord läheb hulluks ja meil tuleb hakata haiglates plaanilist ravi piirama, näiteks erinevaid kirurgilisi operatsioone, siis vaktsineerimata inimesed liiguvad järjekorras tahapoole. Ja nende arvelt käib järjekorra piiramine,“ ütles Kallas Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“.