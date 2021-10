COVID-19 LÄHIRIIKIDES: Soomes läheb käiku koroonapass, Venemaal napib haiglakohti 

63,3% leedukatest on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi. Täielikult on kaitsepoogitud üle 58%.

Soomes on koroonaviiruse levik kõige jõulisem riigi edelaosas. Sealsetes haiglates ja intensiivravipalatites on tekkimas patsientide ülekoormus. See on viinud juba selleni, et mõne haigla kirurgid lükkavad edasi tavalisi operatsioone, mille järel oleks patsiendil vaja taastuda intensiivraviosakonnas. Yle teatel paistavad nakatumisstatistikast eriti välja need Soome elanikud, kelle jaoks pole soome ega rootsi keel emakeeleks. Peamiseks viiruse levikupaigaks peetakse töökohti.