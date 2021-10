Elekter kortermaja katuselt: ventilatsiooni jaoks jätkub, korteritesse jagamiseks napib 

Tartus palju tähelepanu saanud pool sajandit vanade hruštšovkade ümber ehitamine tarkadeks majadeks sisaldas endas katusele päikesepaneelide paigaldamist. Need annavad elektrit ventilatsiooni ja muude seadmete jaoks ning päikesepaneelid saanud ühistud on nendega rahul. Kuigi elektrit tarbivaid vidinaid tuli renoveerimise käigus kamaluga juurde, siis tegelik elektritarbimine muutus väiksemaks. Nüüd mõlgutab paar ühistut mõtet, et lisaks maja üldelektrile võiksid päikesepaneelidest tulevast särtsust osa saada kõik korterid ehk kas oleks võimalik ja mõttekas jagada kohapeal toodetud elektrit korterite vahel.