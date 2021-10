Optometrist räägib: prilliraamide valimise vigadest ja silmakontrolli vajalikkusest 

Prilliraame ja- klaase on aeg-ajalt vaja vahetada

Jaanika Kont võrdleb prille tinglikult riietega – kui rõivaid on meil mitu paari, siis miks ei võiks olla prille erinevateks otstarveteks? Seda enam, et prillid on aktiivses kasutuses ning iseenesest mõistetavalt need kuluvad. „Kui kasutame prille igapäevaselt, siis mõistlik oleks raami vahetada kahe aasta tagant, sest selle aja jooksul muutub ka natuke nägemine ning materjal kulub ja vananeb. Ninapatjade vahetuse võiks ette võtta kord aastas või iga kuue kuu tagant. Kõik sõltub, kui palju higistame või meigime,“ seletab ta. Üldiselt on aga nii, et meie kliimas peavad paremini vastu metallraamid.

Kui juba raame vahetada, siis võiks mõelda ka uutele prilliklaasidele. Prilliklaaside vahetus võiks toimuda iga kahe või kahe ja poole aasta tagant – see sõltub nägemise muutusest ja prillide eest hoolitsemisest. „Kui me puhastame prille kuivalt ja saame sinna kriimud, siis ilmselt nii kaua kasutada ei saa,“ osutab Kont.

Aeg-ajalt pöördutakse optometristi poole küsimusega, kas olemasolevasse raami on võimalik panna uued klaasid. See sõltub iga raami üldisest seisukorrast, kuid ka kasutatud prilliraami materjalist (metallraamidega on lihtsam). Tavaliselt on aga nii, et kasutaja tüdineb oma raamidest mingi aja jooksul ja soetab ikkagi uued. „Plastikraame mõjutab kõige rohkem vahelduv temperatuur ja muidugi inimese enda higi. Kuna higi on happeline, tuleks igapäevaselt oma prille ja prillisangasid pesta sooja vee ja seebiga. Kui prillidega tehakse ka trenni, siis tasub oma lemmikute eest hästi hoolitseda,“ märgib Kont.

Miks minna optometristi juurde?

Jätkuvalt on paljude inimeste jaoks segane, millal minna silmaarsti ja millal optometristi juurde. Jaanika Kont selgitab: „Arsti juurde tasub minna, kui on näiteks silmapõletik, trauma või mõni haigus, mis mõjutab silma. Optometristi vastuvõtul vaadatakse üle kõik see, mis on seotud nägemise ja silmade tervisega. Kui optometrist tuvastab uuringute käigus midagi, mis ei ole tema kompetents, saadab ta kliendi juba õige spetsialisti juurde.“

Hea tava on käia optometristi vastuvõtul kord aastas, kuid kahe aasta tagant on see lausa vajalik. „Optometrist vaatab üle nägemisteravused, silmade tervise ning annab nõu. Silmade kuivus on aastatega suurenenud, sest oleme rohkem nutiseadmetes, kontorites ja kodudes, kus on konditsioneerid ja põrandakütted. Kõik meid ümbritsev mõjutab meid otseselt. Oluline on, et me teaks, mis seisukorras meie silmad on ja kuidas saame ennast aidata,“ räägib Kont.