ÕHTULEHE TABELID | VALIMISHEITLUS TALLINNAS: kus kaotas Keskerakond enim toetust?

Ehkki osa Tallinna valimisjaoskondi on kolinud teise kohta, olid 94st aadressist koguni 70 needsamad, kus sai valimas käia ka 2017. aasta valimistel. Ehkki seekordsetel valimistel rangeid kodujaoskondi polnud, võib vast siiski eeldada, et enamik läks valima kohta, kus harjutud käima, eriti kui see on ka kodule lähim paik. Seega toonaste lõpptulemustega oli võimalik kõrvuti seada praeguste valimiste hetkeseis.

Samal teemal Eesti uudised KES KEDA?! Vaata pingereast, millised kandidaadid lõid valimistel platsi puhtaks KELL 22:50.YY. Loetud on kõik e-hääled ning 75 jaoskonna paberhääled. Keskerakond kaotab tugevalt paberhääli, kuid e-hääletusel tuli väga hea tulemus. Kui 2017. aastal kuulus neile hetkeseisuga 44,7 protsenti häältest, siis nüüd 36,2 protsenti. Valimiste lõpptulemuste mõttes tähendaks see kukkumist 50%-lt 47,3 protsendile. Isamaa, SDE ja Eesti 200 on kindlalt üle valimiskünnise. Õhtulehe esmane ennustus on, et Keskerakond saab 37 kohta, Reformierakond 15, EKRE 6, Eesti 200 10, SDE 6 ja Isamaa 5 kohta.

KELL 22:15. E-hääled tulid ja 59 jaoskonna paberhääled on loetud. Keskerakond kaotab tugevalt paberhääletusel, kuid e-hääletusel on Keskerakond teinud erakordselt tugeva tulemuse. Ainuvõimu on Keskerakond siiski kaotamas.