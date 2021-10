Juhtkiri | Kiige ja Kallase surnuaed  

Väga tore, et sa toetad, aga edasi. Mida sina, kui juht, kes peaks meid sellest kriisist läbi tüürima, teed, et tänased reeglid aitaks ja vaktsineeritute hulk kasvaks?

Ilmselgelt on Kiigel hetkel kohalike valimiste kampaania olulisem. Poliitiku sotsiaalmeedia konto sai teisipäeval nimeks „Tanel Kiik - nr 893" aga mitte „Tanel Kiik - iga koroona vaktsiinisüst loeb!“ Jah, pisiasi, samas reedavad need just, mis mõttes. Tundub, et koroonateemal on mõtted otsas. Vaktsineerimise tempo on olematu - 11. oktoobril tehti vaid 623 koroonavaktsiinisüsti. Ehk läheb kriis mitte midagi tehes mööda?