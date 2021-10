KLIIMAPÄÄSTJA VÕI MANIPULEERITUD LAPS? Kas Greta Thunberg räägib tõtt? Miks ta on paljudele vastumeelne? 

18aastasel kliimaaktivistil Greta Thunbergil on väga palju pooldajaid, aga ka samavõrd palju vastaseid. Ühed leiavad, et Thunbergita poleks kliimaprobleemid nii paljudeni jõudnud. Mõne arvates on aga tegu manipuleeritud lapsega, kes ei oska välja pakkuda lahendusi. Õhtuleht uuris kliimaekspertidelt, kas neiu sõnavõtud on tõesed ja miks ta ikkagi inimesi niivõrd ärritab.