ELEKTRIRATASTE TESTIMINE | Roheline Tallinn: elektrirattad muutuvad tänu oma praktilisusele järjest populaarsemaks! 

Autostumisega seoses on eesmärgiks ka kasvuhoonegaaside vähendamine – näiteks 2030. aastaks on Eesti riiklik eesmärk vähendada kasvuhoonegaase 70% võrra. Kahe aasta taguste andmete kohaselt on Eesti tänaseks vähendanud heitekoguseid võrreldes 1990. aastaga lausa 62%. Kuigi see annab signaali, et Eestis ollakse õigel teel, siis meie riigi süsinikujälg ühe elaniku kohta on paraku Euroopas kõrgeimate hulgas.

Kuigi Tallinnal on veel pikk tee minna, et jõuda Kopenhaageni ja Amsterdami tasemele, siis astutakse ka meie pealinnas kindlaid samme jalgratta soosimise poole. Olgu siinkohal näiteks Tallinnasse loodud jalgrattateed ja jalgrataste parklad. Kuna Eesti kliimas võib ilm üsna ebameeldiv olla, kardab ilmselt nii mõnigi rattahuviline sügistalvel jalgratta selga hüpata. Kuidas sa väntad, kui paks mantel on seljas? Vastuseks on elektrirattad, mis on spetsiaalselt mõeldud põhjamaisesse kliimasse. Teisisõnu, rattad sõidavad läbi erineva maastiku, ülesmäge või vastutuult ning kuna need on elektrilised, ei võta väntamine ka liigselt võhmale. Nii ei saa juhtuda, et pärast pooletunnist sõitu tööle oled end täielikult läbi higistanud. Boonuseks on ka mõnusalt kerge trenn ning see, et sa ei pea muretsema parkimise või ummikutesse sattumise pärast. Elektrirattad on suurepärane alternatiiv inimesele, kellele tavaline ratas vanuse või mõne vigastuse tõttu võib liiga väsitav olla.