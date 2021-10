Briti väljaanne: Vene spioonid varastasid Astra Zeneca vaktsiini valemi ja kasutasid seda Sputniku loomiseks 

Teatavasti kasutatakse Venemaa koroonavaktsiini Sputnik V ja brittide Oxford/AstraZeneca vaktsiini puhul sarnast tehnoloogiat – mõlemad põhinevad adenoviiruse vektoril (erinevalt nt Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiinidest, mis põhinevad mRNA-l). The Suni väitel on Briti julgeolekuteenistustel tõendeid selle kohta, et venelased kopeerisid AstraZeneca vaktsiini. Väidetavalt varastas salajased andmed välisagent.

Sarnased jutud kerkisid esile juba eelmisel aastal, mil Briti luureametnikud osutasid Vladimir Putini suunas. Nad olid toona „enam kui 95% kindlad“, et Venemaa häkkerid võtsid sihtmärgiks Suurbritannia, USA ja Kanada ettevõtted, kes töötasid välja koroonavaktsiine. Eelmisel nädalal siitilmast lahkunud endine julgeolekuminister James Brokenshire märkis mullu, et tavaliselt hoiduvad võimud sellistel puhkudel tõsisematest süüdistuste esitamisest – kuniks asi on täiesti kindel.

Siiski pole Briti tabloidis esitatud väidete kohta avalikustatud kuigi kindlaid tõendeid ja asja pole kommenteerinud ka valitsuskabinet. Suurbritannia sisejulgeolekuminister Damian Hinds keeldus teateid põhjalikumalt selgitamast, ent teatas pühapäeval, et küberrünnakud on aina arenemas. „Me seisame silmitsi seda tüüpi erinevate ohtudega, mis on nüüd keerukamad ja ulatuslikumad kui kunagi varem. Pidevalt leidub välisriike, kes sooviksid saada ligipääsu salajasele teabele, sealhulgas mõnikord ka ärisaladustele,“ selgitas Hinds. Ta lisas, et me kõik elame maailmas, kus toimub riiklik tegevus, mille eesmärgiks on tööstus- ja majandusspionaaž