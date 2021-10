„PUUDUTA MIND“ 205. SAADE | Tiit Trofimov: kurb on vaadata inimesi, kes jõuavad andestamiseni alles elu lõpul või üldse mitte 

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseteks külaliseks on just poelettidele jõudnud biograafia „Lõpp on algus. Julgus elada iseendana“ üllitanud enesearengu teejuht Tiit Trofimov. Räägime andestamisest ja südame avamisest.

