Teadusnõukoda soovib antikehadega inimestele lühiajalist tõendit haiguse läbipõdemise kohta. Kiik ideed ei poolda

„Esiteks tuleb ütelda, et ei ole ühtegi antikehade kontsentratsiooni, mis oleks rahvusvaheliselt tunnustatud, et me saaks öelda, mis hulga antikehadega inimene on viiruse eest kaitstud. See, et antikehad viiruse eest kaitsevad, ei ole kellelegi uudis. Küll aga me ei tea, missugune kontsentratsioon antikehi viiruse eest kaitseb.“

„Vaktsineerimisega saame paberi aastaks, aga läbipõdemisega kuueks kuuks. Need kaks tuleks ühtlustada. Ei ole teaduslikult põhjendatud, miks need kaks numbrit erinevad on. Keegi ei arva ,et läbipõdemine annab kehvema immuunsuse,“ leiab Lutsar.

Praegu on valitsuse soovitus teha kuus kuud pärast läbipõdemist üks vaktsiinidoos, et olla viiruse eest kaitstuses täiesti kindel.