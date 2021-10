Teadusnõukoda soovib antikehadega inimestele lühiajalist tõendit haiguse läbipõdemise kohta

„Esiteks tuleb ütelda, et ei ole ühtegi antikehade kontsentratsiooni, mis oleks rahvusvaheliselt tunnustatud, et me saaks öelda, mis hulga antikehadega inimene on viiruse eest kaitstud. See, et antikehad viiruse eest kaitsevad, ei ole kellelegi uudis. Küll aga me ei tea, missugune kontsentratsioon antikehi viiruse eest kaitseb.“