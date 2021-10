ERAKONDADE RAHAKOTT | VALIMISTE LÕPUSPURT: millisel parteil olid kvartali lõpus juba näpud põhjas? Kellel on raha jalaga segada? 

Pärast iga kvartali lõppu on erakondadel aega kümme päeva, et esitada rahastamise järelevalve komisjonile aruanded oma tulude-kulude kohta. 2020. aasta lõpu netovara seis on teada majandusaasta aruandest. Liites sellele viimase kolme kvartali tulud ja lahutades kulud, saabki välja arvutada erakondade majandusliku hetkeseisu.