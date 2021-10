Kohus vabastas eaka naise tapja vangistusest ja saatis ta sundravile 

Tallinna ringkonnakohus määras kaitsja vandeadvokaat Anu Toomemägi taotlusel Ivan Kozlovile kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi, et teha kindlaks, kas ta on võimeline kohtuistungist osa võtma ja karistust kandma. Selgus, et Kozlovil on tekkinud psüühikahäire, mille tõttu ta ei saa enam talle ette heidetava teo lubamatusest aru ega mõista käimasolevat kriminaalmenetlust. Ringkonnakohus otsustas seetõttu ta karistuse kandmisest vabastada ja kohaldada tema suhtes sundravi.