Navalnõi kongisildil seisab „Terrorist“, mees on sellega üsna rahul 

Enne sildivahetust seisis Navalnõi kongis lipik, millel oli kirjas „Põgenemisrisk“. See oli põhjus, miks Navalnõid igal ööl korduvalt üles aeti. Kuna ametnikud määrasid Navalnõi vanglasse saabumisel võimalikuks plehkupanijaks, kontrollisid valvurid teda öösiti iga tund. Kontrolli tarbeks ajasid nad magava mehe ka üles. Navalnõi kurtis juba ammu, et pidev unepuudus hävitab ta tervise ning on võrreldav piinamisega.