REPORTAAŽ | Eesti sai uue presidendi. Kohal oli isegi saalist väljumist vältinud Mailis Reps 

Paarkümmend minutit enne istungi algust on Toompea lossi istungisaal veel üsna tühi. Rõdul istuvad vaid pingeliselt päeva tippsündmust ootavad ajakirjanikud. Kuigi tegemist on olulise sündmusega, mis leiab aset vaid kord iga viie või kümne aasta tagant, pole tintla sugugi kindel, kas riigikogus on ikka täismaja oodata. Õhtulehe pakkumine, et puudu võib jääda Mailis Reps läheb puusse. Olulistest tegijatest jäi puudujana silma vaid haigusest taastuv Siim Kallas.