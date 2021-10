MINESTAV PRESIDENT: Tšehhi Trumpi kaotus tuli tõelise šokina 

KEHVA TERVISEGA: President Zeman liigub enamasti ratastooli ja abiliste toel, pühapäeval kaotas ta teadvuse ja toimetati haiglasse. Foto: EPA/Scanpix

Miljardärist peaminister Andrej Babiš, „Tšehhi Trump“ pidi tunnistama nappi valimiskaotust. Kuigi üksikparteina sai peaministri erakond enim hääli, jäi ta alla parempoolsete koalitsioonile. Olukord on pingeline ka president Miloš Zemani jaoks, kes valimiste eel lubas, et ei kuuluta võitjaks ühtki sellist liitu. Nüüd ta aga just sellise lõhkise küna ees seisabki. Pinge oli nähtavasti nii suur, et nõrga tervisega riigipea ei pidanud survele vastu ja kukkus kokku.