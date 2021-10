Alar Kilp | Presidendi ülesanded, ootused ja Karise isik 

Alar Karis astub ametisse Foto: Erki Parnaku

Põhiseaduses (§ 78) on kirjas, mis ülesandeid president täidab. Mitmed ülesanded on seotud riigiga (nt esindab riiki rahvusvahelises suhtlemises, nimetab riigi diplomaatilised esindajad), ent otsesõnu ei mainita sealses nimistus kordagi rahvast. Ülesanded rahvaga seoses on aga kaudselt olemas siiski ka põhiseaduses, kuna riik ja riigi valitsemine peab põhiseaduse kohaselt põhinema rahva tahtel ning esindades riiki, esindab president ka rahvast. Formaalsete ülesannete täitmine on presidendi ametis võibolla kõige lihtsam.