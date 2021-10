Juhtkiri | Karis soovib tarkust  

Teadus, e-riik, vaba ühiskond ja kliimamuutus on uuele presidendile hingelähedased teemad. Siin on kahtlemata tööpõld lai. Tehtud on palju, aga nagu ta ise tabavalt märkis, on e-riik midagi lapiteki laadset, mis kriisioludes kipub rebenema sealt, kust jookseb ametkondade, aga mõnikord ka riigi ja erasektori vaheline piir.

Ilmselt peavad pettuma need, kes lootsid Kadrioru lossi vaikset sussides sahistavat härrat. „Sotsiaalmeedia hämaruses kogunetakse leeridesse ja kahtlused tõukavad tarkuse kergesti meelest. Tarkus jääb hääletuks, alandlik vaikus võib meid hätta jätta,“ nendib ta ise ja lubab mitte vait olla. Ta pidas vajalikuks rõhutada, et ebaviisakus ja solvamine on taunimisväärsed.

Karis kindlasti püüab olla president kogu rahvale. See on kindlasti siht, mille poole püüelda, samas on hea märk, et ta saab aru, et see on siht, mis võib jääda lõpuni püüdmatuks.

Presidendina tahab Karis ennekõike olla tasakaalustaja ja kui vaja, ka lepitaja. See on üha olulisem ja samas ka raskem. Selge kahuripaugu asemel on uued lahinguväljad ja rindejooned ühiskonna teadlik lõhestamine ja hübriidkonfliktid. Kas Karis suudab teaduse usku mehena kasvatada usaldust rahva ja riigi vahel? Hoida Eesti head mainet? Kas piisab selleks ka väärikast ja pidulikust pasunahüüust, läikima löödud nööpidest ja oma pühade kirkust?