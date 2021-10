VIDEOD | Riigikogu liikmed Alar Karise kõnest: "Truudusvanne liberaal-demokraatlikule globalistlikule arengule planeedil Maa." "Nagu lapitekk." "Kõne oli pikk ja ilmselgelt ise kirjutatud." 

Reformierakonna liige Kristen Michal toob välja, et presidendile on ootus, et ta oleks erakondade ülene.

„Arvan, et presidendi esimene kõne on natuke nagu lapitekk, kus ta võtab erinevad väljad kokku ja kirjeldab oma maailmanägemust. Tal on ametiajal aega oma sõnaga poliitikat mõjutada.“

MIchali sõnul on meil president, kes hoomab, mis Eestis toimub. „Ta austab, et iga erakond on isemoodi,“ leiab reformierakondlane, et Karis on tasakaalustaja.

Võrreldes Karisega oli Kersti Kaljulaid Michali sõnul kirglikum ja sirgjoonelisem. „Ta oleks võinud veel jõulisem olla,“ nendib saadik.

GALERII

Keskerakondlane Viktor Vassiljev leidis, et president Alar Karis toonitas oma kõnes kõike, mida ta tahab oma presidentuuri ajal teostada.

„Iga president on rahvast ja poliitikuid ühendav, aga rahva ja poliitikute seas on alati inimesi, kes ei soovi, et neid ühendataks,“ ei tahtnud Vassiljev välja tuua ühtegi konkreetset teemat Karise kõnest.