Lihtsad nipid, kuidas puhastada kunstnahast diivanit  

Hooldus oleneb eelkõige diivani materjalist. Tekstiiliga kaetud diivanit on raskem hooldada kui nahast diivanit. Viimane sobib ideaalselt siis, kui peres on lapsed. Nahast veidi taskukohasem versioon on kunstnahk, mida on lihtsam puhastada. Toome välja nõuanded, mis aitavad kunstnahast diivanit puhastada.

Regulaarsus

Esimene ja kindlasti üks olulisi reegleid kunstnaha puhastamise juures on kindlasti korrapärasus. Selleks, et materjal püsiks kaua kena ja terve, on vaja seda regulaarselt puhastada. Seejuures on tähtsad ka õiged puhastusvahendid. Valede või liiga tugevate kemikaalide kasutamise korral võib saada materjal kahjustusi. Sellest annavad märku tekkinud praod ja koorumine.

Diivanit võib aeg-ajalt puhastada pehme ja niiske lapiga. Rohkema tolmu korral võib kasutada tolmuimejat, kuid seda siiski väikesel võimsusel. Tolmuimejat kasutades tekib staatiline elekter. Kui sellele lisada jõuline töötlemine, on võimalik, et diivan muutub kiiresti topiliseks. Selleks, et eemaldada patjade vahele kogunenud tolm, tasuks neid kloppida. Puhastusvahenditest sobivad samad, mis naturaalsele nahale.

Õiged puhastusvahendid

Enne puhastusvahendi kasutamist tasuks seda kindlasti testida. Selleks on vaja väikest pinda diivanil, mis võiks asuda kohas, mida hästi ei märgata. Et puhastusvahendit testida, ei ole vaja aga oodata plekki. Kui oled pihustanud vahendit diivanile, siis kindlasti vaata, et polstrilt värv maha ei tuleks. Juhul, kui nii ei juhtu, võib puhastusvahendit ka järgmine kord plekkide korral kasutada.

Peale poes müüdavate spetsiaalsete puhastusvahendite on võimalik saada diivan puhtaks ka köögikapis leiduvaga. Üheks variandiks on plekkide eemaldamisel kasutada alkoholi. See aitab siis, kui tegemist on veeplekkidega. Piisab lihtsalt väikesest kogusest alkoholist, et eemaldada väike plekk. Teine variant on kasutada äädika, oliiviõli ja sidruni või apelsini eeterliku õli segu. Samuti sobivad diivani puhastamiseks mõned tilgad nõudepesuvahendit sooja veega.