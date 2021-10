Vambola Paavo | Demokraatia pidu- või nutupäev - Keskerakonna päevad on loetud? 

Uus tulija alustab tallide puhastamist. Ainuvõim on kõik ära tüüdanud. Õhk on ummuksis ja aknad tuleb avada, lasta sisse värskust ning anda uus hingamine. Sama seis on Eesti suuruselt teises linnas Tartus. Pealinnaga võrreldes ehk hullemgi. Emajõe kaldal on Reformierakond olnud võimul 24 aastat ja tõenäoliselt tsementeerib end veel järgnevaks neljaks aastaks. Autokraatia ei ole kunagi tervitatav, see on omane diktatuuridele. Võimu tuleb jagada ja valijate eelistused on 10-15 aasta jooksul muutunud.