RAHATARKUS LEVIGU NAGU VIIRUS! Kuidas saavad noori harida õpetajad, kel endalgi näpud põhjas? Mida peaksid tegema lapsevanemad? 

Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid rahatarkuse tunnid juba alanud – kas see on ikka päris nii? Õhtulehega suhelnud lapsevanem leiab, et finantskirjaoskuse õpetamine koolides on puudulik. Ka abiturient Anita ütleb, et praktilisi oskusi ei õpetata piisavalt. Samas püüab üha enam koole õpilasi sel teemal maast madalast harida. Küsimusi on aga palju: mil moel saab kool noortele finantskirjaoskust õpetada? Mis osa on lapsevanemal? Millal üldse tuleb lapsele rahaga seonduvat õpetada?