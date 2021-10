POLEXIT? Poolakad kardavad, et kõrgema kohtu vastuoluline otsus võib ohustada nende püsimajäämist Euroopa Liitu 

Poola valitsuse ja Euroopa Liidu vahel on puhkenud taas konflikt, mis on andnud kohalikele elanikele põhjust muretsemiseks. Nimelt otsustas Poola kõrgem kohus eelmisel nädalal, et kohalik õigus on Euroopa Liidu omast tähtsam. Kohalikud elanikud pelgavad, et olukord võib viia selleni, et Poola peab 27 Euroopa riiki koondavast ühendusest üldse välja astuma. Seetõttu toimusid riigis massimeeleavaldused, milles kümned tuhanded inimesed kritiseerisid valitseva erakonna võimu all oleva kohtu vastuolulist sammu.