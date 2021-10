Segadus e-valimistel: kas mu hääl läks ikka arvesse?

„Valimisperiood ei ole veel alanud. See on TEST HÄÄL ning ei lähe arvesse," kuvati hääletanule ekraanil.

Riiklik valimiskomisjon kinnitas, et kuigi valijarakendus kuvas esimestele hääletajatele hääletamise lõppetapis väära lause, et tegu on testhäälega ja valimiste periood pole veel alanud, läksid kõikide hääletanud inimeste e-hääled arvesse.