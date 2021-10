Toetus Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonile langes 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitluse, mis uuris millist valitsust eelistaksid valijad hetkel ning kuidas kiidetakse heaks valitsuse ja peaministri töö, viis 1000 kodaniku seas läbi uuringufirma Norstat Eesti AS.

„Võrreldes aasta algusega, mil Jüri Ratas oli just ametist tagasi astunud, on toetus Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonile langenud umbes kümne protsendipunkti võrra, kommenteeris Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder. “Võimalikest valitsuskoalitsioonidest on praegu ametis olev valitsus ja kunagine kolmikliit (Reform, Isamaa, Sotsid) praktiliselt samaväärselt eelistatud. Mõlemat eelistaks umbes veerand valijaskonnast. Mitte kaugele neist kahest jääb eelmine Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus,“ jätkas Mölder.