Puuküürnik tervitas väljaviskajaid bensiinikanistriga ja lubas ennast koos majaga põlema panna 

Viimane „Pealtnägija“ kajastas seda, kuidas puuküürnikust seltskonnatäht ja ajakirjanik Kadi Viljak tõsteti sunniviisiliselt korterist välja. Ta protestis häälekalt ega teinud politsei, kohtutäituri ja korteri omaniku elu kergeks.

Kõige tavalisem asjade kulg on järgmine: kohtutäitur on väljatõstetavat teavitanud väljatõstmise lahendi täitmisest ja määranud talle aja, mille jooksul ta saab vabatahtlikult lahkuda, ning on määranud väljatõstmise kuupäeva.

Kui aga puuküürnik ei lahku, on tõenäoline, et ta ei ava ka ust ja täitur peab sisenema sunniga, kasutades ukse avamiseks mõne lukufirma abi. „Tavaliselt on võlgnik ise üüripinnal ja seejärel algab sõnavahetus ja veenmine, et üürnik hakkaks oma asju kokku panema ja lahkuma. Sõltuvalt siis võlgniku kohalolust tuleb kohtutäituril otsustada, milliseid asju on vaja hoiustada jne. Minu praktikas on ühel korral väljatõstetav tervitanud kohtutäiturit bensiinikanistriga ja lubadusega süüdata nii ennast kui tema valduses olev maja. Õnneks ei juhtunud kumbagi,“ lausub Vellet.

Ükskord kutsus aga väljatõstetav kohtutäiturile politsei, et tema tegevust takistada.

„„Pealnägija“ saates ilmsiks tulnud juhtumid, kus on väljatõstetavale kutsutud kiirabi tervislikel põhjustel, ei ole minul olnud. Mõnel juhul on üürnik lahkunud, aga jätnud kohtutäiturile sellest teatamata, ja kohtutäituril ei ole siis olnud muud teha, kui olukord fikseerida. On juhtunud ka seda, et võlgnik rikub üüripinda ja eemaldab ära minnes nii lülitid, pistikud kui ka näiteks WC-poti või jätab üüripinnale prahti,“ lausub Vellet.

Kohtutäituri sõnul võib väljatõstmisele kuuluvaid isikuid iseloomustades öelda, et kui üüripinna omanikule on õigus antud ja korter tuleb vabastada, on väljatõstetaval sageli keeruline mõista, et see ka päriselt juhtub.