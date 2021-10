Kaspar Näf | Riigijuhtide jutupuhumine vaktsineerimist ei aita 

Oktoobri alguses Õhtulehe kodulehte avades ehmatasin ära, kui lugesin, et Eestis olevat ööpäevaga juurde tulnud üle tuhande koroonajuhtumi. Umbes tuhat oli number, mida tuvastati päev varem ka Šveitsis. Vahe on lihtsalt, et Šveitsis elab üle 8,6 miljonit inimest ehk Eestist seitse korda enam. Tähendab, et Eestis on olukord nii nagu Šveitsis tuvastaks iga päev ligi seitse tuhat juhtumit. Nii palju pole tuvastatud siin eelmise aasta novembrist alates. Võrdluseks - elan Šveitsis sinimustvalge lipuga Aargau kantonis, kus elab umbes pool Eesti elanike arvust (ligi 685000 inimest) ja kus tuvastati päev varem 68 juhtumit ja järgmisel päeval 78. Ja Šveitsis on Euroopa riikidest umbes kaks korda rohkem nakatumisi, kui naaberriigis Saksamaal.