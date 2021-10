Juhtkiri | Kadriorg lootusrikka tuleviku lävel 

Kui senisele presidendile riigikogu erakondadest EKRE suust tulnud kõige käredam hinnang on nimetanud teda lõhestajaks, siis Karise suhtes on ootus, et ta oleks rahva ühendaja. Millise sisu ta sellele mõistele annab, on juba tema enda otsustada. Vaielda võib sellegi üle, kas riigipea, kui ta ei ole valitud otse rahva poolt, peab püüdma meeldima võimalikult paljudele parlamendierakondadele, sest sellest võivad sõltuda ka tema väljavaated teiseks ametiajaks valitud saada.

Tegelikult on presidendi mängumaa parlamentaarses riigis üsna ahtake, piirdudes suuresti tseremoniaalse rolli täitmisega. Kuid isegi sel juhul on riigipeal võimalik üldsusele oma suhtumist väljendada, jättes kas vastuolulisena näiva seaduse välja kuulutamata või kinnitades ministreid ametisse omapoolsete kommentaaridega. Karisel on juba varasemast sarnane keeruliste olukordade lahendamise kogemus olemas, kui ta läks Maaülikooli rektori kohalt juhtima Tartu ülikooli, kus rektorivalimised olid jõudnud ummikusse. Seda enam on Karisel praegu võimalus näidata, et ta pole mingi mugavuspresident, mida osad tema poolt hääletanud ehk loodavad.