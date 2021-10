Mis juhtus Austrias? Kantsler Sebastian Kurzi langemise tagamaad 

MINU JAOKS ON TÄHTSAIM AUSTRIA HEAOLU! Kantsler Sebastian Kurz teatab tagasiastumisest. Foto: AFP/Scanpix

Prokuratuur kinnitab, et Austria liidukantsler Sebastian Kurz ja üheksa tema lähikondset kulutasid riigi raha, maksmaks suurele meediakonglomeraadile küsitlusetulemuste võltsimise ja võimuerakonna valimiseelse kiitmise eest. Korruptsiooni eitav Kurz andis lõpuks alla ja teatas laupäeval, et astub tagasi. Tal oli võimalus, et kutsuda esile erakorralised valimised (korralised on alles 2024. aastal). Ta oleks need tõenäoliselt küll võitnud, kuid oleks sattunud seejärel enamusvalitsuse moodustamisel suurtesse raskustesse.