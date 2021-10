Jüri Homenja, pannkoogid, pulgakommid: Erakonnad panid Tartu kesklinnas püsti tõelise jaskari 

Pühapäeva mõnus sügisilm tõi inimesed kodudest välja ning laia rindega võtavad neid kesklinnas vastu poliitikud. Kohal on kõik, kes vähegi loodavad volikogusse saada ja naljalt ühtki inimest nad kõnetamata ei jäta. Südalinnas liikumine meenutab takistusriba, kus iga takistus tervitab sind naeratusega.

Suurte jõududega Pallase hotelli kõrvale ennast Reformierakond. Pann säriseb ja soovijatele serveeritakse pannkooke maasikamoosiga. Lisaks on Reformierakonna menüüs šokolaadikommid – loomikult Oravake – igati tervitatava vaheldusena sarapuupähklid ning Mihkel Lees kutsub kõiki mekkima temanimelist jooki.

Koolmeister Jüri Sasi jätab hetkeks õhupallide täispuhumis, pistab käe pihku ja kutsub naljatades lähemale: „Tule siiapoole, siin on võimalik otsustada, kas valida reformierakond, reformierakond või reformierakond.“

Keskerakond on vallutanud Tartu keskpargi – sellesama, kuhu praegune linnavalitsus kavandab ehitada südalinna kultuurikeskuse ehk süku. Kogutakse allkirju keskpargi kaitseks, tulisemad poolehoidjad skandeerivad „Jaan Toots linnapeaks!“. Supi ja kooki ei pakuta, kuid sooja teed ja lehmakese kommi küll.

Toots peab kõnet, sisu sama nagu parki heisatud loosungil, et keskerakond ei luba pargi asemele sükut ehitada. Pärast pealiku kõnet võtab lava üle Jüri Homenja. Tema on kohale kutsunud teine teenekas keskerakondlane, pillimees ja kontsertide korraldaja Väino Land. Ta jälgib kogu protseduuri ilmel, et vaadake millise peo ma püsti panin.