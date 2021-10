ÕL VIDEO | Kaheksa hukkunud last: 25 aastat tagasi juhtus Eesti rängim avarii 

25 aastat pärast kaheksa koolilapse elu nõudnud Pala bussiõnnetust seisab kriminaaluurija Lembitu Vaiknemets avariipaigal. „Silme ees on nad kogu aeg. Ma olen neid laipu nii palju näinud, oma kakssada tükki vast, aga laste laipu niimoodi hulgi, see oli esimene kord ja see on see, mida ma rääkida ei taha,“ murdub muidu jutukas Vaiknemets nii, et hääl väriseb. Endisest liiklusõnnetuste uurijast õhkub sel hetkel suur valu. Pala on meie iseseisvumisaja rängim avarii.