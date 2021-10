Usklikud Alar Karise peale pahased: "Ikka kirik on esimene, mis jälle pihta saab." 

Ametisse astuv president Alar Karis on väljendanud, et tema arvates ei peaks jumalateenistus olema presidendi ametisse vannutamise tseremoonia osa. Ennast on ta kirjeldanud agnostikuna, kes alles otsib oma jumalat.

Sotsiaalmeedias on usklikud tulevase presidendi vastu juba Meie Kiriku veebilehel vastumeelsust avaldanud.

„Palju teile veel tõendeid on vaja, et elame neo-kommunistide juhtimise all? Loomulikult on neile kirik suurim vaenlane. Oli siis ja on ka nüüd,“ kommenteerib üks mees.

„Põrgu ja Paradiis on ka lahus ning nende vahel suur kuristik. Uskliku ja uskmatu vahe on , et usklik usub Jeesuse sõnu ja teeb selle järgi, uskmatu (ateist) aga arvab ilmselt ennast ise suuremaks kui Jumal,“ kommenteerib teine.

„Presidendi ülesanne on olla KÕIGI PRESIDENT - riigis ja kirikus olevatele kodanikele.“

Teiste seas kommenteerib ka poliitik Monika Helme: „Hakkab jälle pihta....nagu eelmisegi puhul, ikka kirik on esimene, mis jälle pihta saab.“

„Kallis rahvas! Rahunege maha ja palvetage uue presidendi eest! Aeg annab arutust! Ilma Jumala tahteta ja teadmata ei lange isegi ükski juuksekarv meie peast,“ kutsub üks osaline mõistmisele.