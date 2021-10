USA föderaalkohus otsustas Texase abordikeelu ajutiselt taastada 

Paljud inimesed on tulnud abordikeelu vastasele marsile.

USA föderaalkohus on nüüdseks ajutiselt taastanud Texase abordikeelu. Asja muudab vastuoluliseks see, et alles kolmapäeval tõkestas USA föderaalkohtunik ajutiselt Texase vastuolulise abordikeelu, vahendab BBC.