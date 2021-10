Kodutud seadsid end sisse Ida-Tallinna keskhaigla surnukuuri 

Foto: MuPo

Septembrikuu viimasel reedel sai mupo kesklinna peainspektorid teate, et Ravi tänaval asuva Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) vana surnukuuri trepikotta on end sisse seadnud kodutud. Kontrollimisel oli kohapeal üks isik, kellega inspektorid vestlesid ning selgitasid, et seal ööbimine ja elamine ei ole lubatud.