Pühapäeval on oodata sooja kuni 13 kraadi 

Pühapäeval on Lääne- ja Loode-Eestis ülekaalus pilves taevas ja öösel on ka vihmasabinaid, vahendab ilmateenistus.ee.

Õhutemperatuur on 6 kuni 11 kraadi. Eesti ida- ja lõunaosas on pilvkate auklikum ja termomeetrinäidud on 0 kraadist kagunurgas 4 kuni 5 kraadini Peipsi ääres.