Kiik: kolmanda vaktsiinidoosi on praeguseks saanud 3000 inimest. Laiemat elanikkonda lisadoosiga veel süstima ei hakata 

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on Eestis kolmandate dooside süstimist juba alustatud ning peamiselt on lisa- või tõhustusdoosi vaktsiini saanud tervisesutustes viibivad nõrgema immuunsusega inimesed. Selle nädala seisuga on tõhustusdoosi või lisadoosi saanud 3000 inimest.