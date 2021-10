Peamiselt said tammesid juurde just külaplatsid. Kõige enam pandi noori tammeistikuid maha aga Tallinna ringtee äärses Kurna pargis, kus nüüdsest kasvab 200 meetri pikkune allee 66 tammega. Allee istutajad said endanimelise puu ja vastava tunnistuse.