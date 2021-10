Circle K personalijuht: oleme kaalunud lahtiolekuaegade lühendamist, kuna pole piisavalt töötajaid 

„Ootused tööle ja tööandjale muutuvad nii kiiresti, et ei jaksa enam järge pidada. Tööandjad peavad painduma üha rohkem töötaja järgi – küsimus on, kui kiiresti ja mil määral on seda võimalik teha,“ tõdes ta tuues välja kolm trendi, mis teenindussektori tööd enim mõjutavad.

Personalijuht selgitab, et palgast olulisemaks on muutunud ka see, et oodatakse sõbralikke kolleege ja empaatilist juhti, kes oleks töötaja jaoks olemas.