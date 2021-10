Euroopa ravimiamet ei soovita Baltimaadesse reisida 

Lisaks meile on tumepunaseks värvunud ka Rumeenia ja Saksamaa. ECDC soovitab neist riikidest pärit reisijatele rangemaid piiranguid. See ei tähenda veel täielikku keeldu (ega ka käsku, tegemist on soovitusega) ning puudutab see enim vaktsineerimata reisijaid. Kui riik nii otsustab, siis negatiivsest koroonatestist enam ei piisaks, soovituse kohaselt saaksid teised riigid kehtestada vaktsineerimata reisijatele eneseisolatsiooni nõude, võib-olla ka testimisnõude vaktsineeritud/Covidi läbi põdenud reisijatele. Soovitus ei tähenda, et need automaatselt rakenduksid, küll aga tasub reisides alati sihtriigi nõudeid silmas pidada. Eriti tähelepanelik tasub olla Euroopa Liidust väljapoole reisides.