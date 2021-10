Seisukoht | Mis õigusega sa ei kanna maski?! 

Vaktsineerimine pole minu silmis valik, vaid võimalus. Ja mul on kaks koroonavaktsiinisüsti nahavahel kaitseks. Ma oleks kogu oma vara peale märtsis 2020 kihla vedanud, et kõik tahavad koroonaviirusevastast vaktsiini saada.

Põlise tartlasena võin kiita kodulinna seaduskuulekaid kodanikke, kelle käitumisest saab kohe aru, mis reeglid kehtivad. Kui kauplustes hakati uuesti näomaske nõudma, polnud võimalik seda mitte märgata. Kohvikus ja teatris immuniseerimise tõendi näitamine on sama viisakas, kui mitte teha teisele inimesele haiget.

Minu valik on olnud nii ühekordsed kui ka korduvkasutavad kaitsemaskid. Prillikandjana tõden, et lähevad jah uduseks ja raske on leida viisi, kuidas peaks maski ette panema, et saaks ikka klaasid võimalikult selged hoida. Sätin natukene ja saan hakkama.

Kultuurilembesena võin öelda, et suudan kolmetunnisel etendusel teatris hingata küll, kuigi ilma maskita on muidugi mugavam olla. Saalis kipub pigem umbne kui lahe olema. Aga ilma oleks väär ja nii ma ei tee. Olen tänulik spetsialistele, kes aitavad oma oskuste ja teadmistega leida õigeid piiranguid. Minu kohus on vaid õigesti käituda.

Selle nädala tööpäevad olen veetnud Tallinnas, kus riiklikud kokkulepped nagu ei kehtikski. Ühissõidukis võib näomaskiga sõitjaid pidada pigem erandiks kui reegliks. Kaubanduskeskustes oleksid aga maskid otsekui töötajate isiklik veidrus, sest paljud kliendid käituvad nii, nagu nad ei teaks ohtliku viiruse levikust ega saaks sellest aru.